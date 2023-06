Cuarteto Cuchicheo | Concert de Tango Quai des arts – centre d’arts visuels Cuarteto Cuchicheo | Concert de Tango Quai des arts – centre d’arts visuels, 16 juin 2023, . Cuarteto Cuchicheo | Concert de Tango Vendredi 16 juin, 02h00 Quai des arts – centre d’arts visuels Du tango traditionnel de la Guardia Vieja au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla en passant par les tangos de l’âge d’or, ce quartet conjugue la tradition de cette musique, avec une recherche stylistique où s’affirment les influences musicales de chacun : un son de groupe ouvert, teinté de diverses sources d’inspiration (musique classique, jazz ou encore musiques afro-cubaines). Entre élégance des valses, fougue des tangos et malice des milongas, Cuchicheo vous chuchote cette musique des faubourgs : tendre, profonde, généreuse, rugueuse et subtile qui poétise nos émotions. Quai des arts – centre d’arts visuels Quai des arts – centre d’arts visuels, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T02:00:00+02:00 – 2023-06-17T01:59:59+02:00

2023-06-16T02:00:00+02:00 – 2023-06-17T01:59:59+02:00 Détails Autres Lieu Quai des arts - centre d'arts visuels Adresse Quai des arts - centre d'arts visuels, Cugnaux Lieu Ville Quai des arts - centre d'arts visuels

Quai des arts - centre d'arts visuels https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//