L’exposition collective « Place aux arts » met en lumière la richesse créative du territoire.

Cet évènement consacré aux pratiques artistiques amateurs locales, tend à présenter et accompagner les artistes autodidactes et amateurs de Cugnaux et ses environs. Une centaine d’œuvres à découvrir autour de l’artiste professionnelle invitée, Bealaff Girotto.

Venez les soutenir et voter pour votre artiste « coup de coeur » pour lui permettre de se voir décerner un prix spécial, celui de participer au Salon Artempo 2025.

Vernissage le samedi 9 septembre à 12h,

Rencontre avec l’artiste invitée et visite commentée de l’exposition le samedi 23 septembre à 10h30

