Avec L’horizon des événements, l’artiste Vincent Carlier nous invite à regarder au loin dans l’espace mais aussi dans le temps ; regarder autrement dans les paysages, même les plus lointains et regarder vers l’avenir et la manière dont il pourrait se construire… Les rendez-vous de l’exposition : Vernissage le samedi 1er avril à 18h Café – viennoiserie le samedi 13 mai à 10h30 en présence de l’artiste Vincent Carlier

Tout public – Gratuit – Sur réservation au Quai des arts Informations pratiques :

Quai des arts

Place Léo Lagrange

31270 Cugnaux Lundi et jeudi : 16h30-20h

Mardi et vendredi : 14h-20h

Mercredi : 10h-20h

Samedi : 10h-18h Quai des arts – Centre Art Quai des arts – Centre Art, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T02:00:00+02:00 – 2023-04-02T01:59:59+02:00

2023-05-27T02:00:00+02:00 – 2023-05-28T01:59:59+02:00

