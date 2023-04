La petite traversée Quai des Arts, 21 avril 2023, Argentan .

Argentan ,Orne ,

La petite traversée

2023-04-21 15:30:00 – 2023-04-21 15:50:00

Exploration sensorielle et chanson folk

La petite traversée est une aventure sensorielle à la croisée de l΄univers maritime et de la chanson folk.

Dans un espace douillet, les enfants et leurs accompagnants sont invités à déambuler pour découvrir des textures et des sonorités évoquant les promenades dans la nature et en bord de mer. Puis l΄artiste les invite à traverser un tunnel, où l΄expérience sonore les immergera dans une ambiance évoquant l΄océan. À la sortie, le public est accueilli dans un nouvel espace plus lumineux où se déploie un répertoire de chansons folk.

Un spectacle de Sophie Le Scour, alias « SOCO » / L΄Armada Production

De 3 mois à 2 ans et demi

Dans le cadre du Festival des Trop Petits

contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/

