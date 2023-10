Semaine d’information sur la santé mentale Quai des arts · Espace Arc en Ciel, 16 octobre 2023, .

Semaine d’information sur la santé mentale 16 – 21 octobre Quai des arts · Espace Arc en Ciel

Lundi 16 de 11h à 12h à l’Espace Arc-en-Ciel : Les bonnes postures pour préserver son dos animé par une ostéopathe

Mercredi 18 de 16h45 – 18h15 à l’Espace Arc-en-Ciel : « Moi comme parent » animé par un psychologue

Samedi 21 de 10h à 12h au Quai des Arts : « Je me sens bien quand… », photo expression animée par l’équipe du Relais mobile

Ces ateliers et rencontres sont proposés par les équipes des espaces arc-en-ciel et Mosaïque, de la Coupe d’Or, du multi-accueil du Vivier, des ALAE, du centre de loisirs Rachety, du service Jeunesse au collège Montesquieu et au lycée Matisse, du Relais mobile au Relais solidaire et au Quai des arts.

Une sélection d’ouvrages sera proposée par la médiathèque et disponible en prêt gratuit

