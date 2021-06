Rochetaillée Quai de la Citadelle Loire, Rochetaillée Quai des artistes Quai de la Citadelle Rochetaillée Catégories d’évènement: Loire

Weekend’artistes organise le Quai des Artistes le dimanche 4 juillet 2021. Quartier Vauban Lille. Cet évènement est reservé aux artistes des Arts visuels et a pour ambition de permettre la rencontre d’artiste de tous les univers avec les habitants du Quartier Vauban-Esquermes, de la métropole dans un espace naturel atypique. Au programme : – Expositions et installations artistiques – Performances graff-streetart – Animations gratuites pour tous : atelier d’art et de sérigraphie – Déambulation musicale

Gratuit – Sur inscription

Exposition, performances, Installations et déambulation musicale Quai de la Citadelle avenue Léon Jouhaux Rochetaillée Terrenoire Loire

