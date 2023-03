Conférence -dédicace Astro : Les nuits étoilées de Van Gogh Quai des Anglais Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-12 18:30:00 – 2023-04-12 20:00:00

Bouches-du-Rhône . A l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage richement illustré « Les Nuits Etoilées de Vincent Van Gogh », Jean-Pierre Luminet traitera des rapports extraordinaires que l’artiste a entretenus avec sa vision du ciel provençal, à travers l’analyse astronomique, picturale et épistolaire d’une demi-douzaine de toiles peintes en 1888 et 1889 par Van Gogh à Arles, Saint-Rémy de Provence et Auvers-sur-Oise. Jean-Pierre Luminet traitera des rapports extraordinaires que l’artiste a entretenus avec sa vision du ciel provençal, à travers l’analyse astronomique, picturale et épistolaire. mediatheque-accueil@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

