Fête de la Coquille, des produits de la mer et de la gastronomie Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer, 18 novembre 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

La 7ème édition de la Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la gastronomie de Courseulles aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 novembre de 9h à 18h.

Rendez-vous Quai des Alliés pour deux journées de festivités et d’animations avec vente de coquilles St Jacques et produits de la Mer, démonstration culinaire, animations, ateliers enfants, visite de la Vedette SNSM, concerts, expositions…

Le programme complet est à retrouver ici : www.courseulles-sur-mer.com/fete-de-la-coquille-de-la-gastronomie-et-des-produits-de-la-mer.

Samedi 2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Quai des Alliés

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



The 7th Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la gastronomie de Courseulles will take place on Saturday 18th and Sunday 19th November from 9am to 6pm.

Rendezvous at Quai des Alliés for two days of festivities and entertainment, including the sale of scallops and seafood, culinary demonstrations, activities, children?s workshops, visits from the Vedette SNSM, concerts, exhibitions…

The full program is available here: www.courseulles-sur-mer.com/fete-de-la-coquille-de-la-gastronomie-et-des-produits-de-la-mer

La 7ª Fiesta del Marisco, el Marisco y la Gastronomía de Courseulles tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre de 9:00 a 18:00 horas.

Únase a nosotros en el Quai des Alliés para disfrutar de dos días de fiesta y entretenimiento, con venta de vieiras y marisco, demostraciones de cocina, actividades, talleres infantiles, visita de la Vedette SNSM, conciertos, exposiciones, etc.

El programa completo puede consultarse aquí: www.courseulles-sur-mer.com/fete-de-la-coquille-de-la-gastronomie-et-des-produits-de-la-mer

Die 7. Ausgabe der Fête de la Coquille, des produits de la Mer et de la gastronomie de Courseulles findet am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. November von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.

Treffpunkt: Quai des Alliés, zwei Tage lang Festlichkeiten und Animationen mit Verkauf von Jakobsmuscheln und Meeresprodukten, kulinarischen Vorführungen, Animationen, Kinderworkshops, Besichtigung der SNSM-Boote, Konzerten, Ausstellungen…

Das vollständige Programm finden Sie hier: www.courseulles-sur-mer.com/fete-de-la-coquille-de-la-gastronomie-et-des-produits-de-la-mer

Mise à jour le 2023-10-28 par Calvados Attractivité