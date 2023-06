Un été au canal 2023 Quai de Wattrelos Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Un été au canal 2023 Quai de Wattrelos Roubaix, 14 juillet 2023, Roubaix. Un été au canal 2023 14 juillet – 14 août Quai de Wattrelos Gratuit Une guinguette vous accueille de nouveau cet été du 14 juillet au 15 août, au bord du canal avec de nombreux jeux pour enfant (trampoline, escalade, pingpong, espace détente…) et un espace restauration. Un programme de concerts, dj set, karaoké, repas à thème… est proposé tous les week-ends.

PROGRAMME DES CONCERTS : Vendredi 14 juillet, de 18h à 20h , Omar Rapha (variétés) et d e 20h à 23h, Dany en duo (variétés)

, Omar Rapha (variétés) et d Dany en duo (variétés) Samedi 15 juillet, de 20h à 23h , Rodrigo Marchevsky (musique brésilienne)

, Rodrigo Marchevsky (musique brésilienne) Dimanche 16 juillet, de 17h à 20h , Schmitt (variétés)

, Schmitt (variétés) Vendredi 21 juillet, de 20h à 23h, Radio Loukoum (electro)

Radio Loukoum (electro) Samedi 22 juillet, de 20h à 23h , DJ Areski (DJ)

, DJ Areski (DJ) Dimanche 23 juillet, de 17h à 20h , Mike trio (jazz fusion)

, Mike trio (jazz fusion) Vendredi 28 juillet de 20h à 23h , Omar Rapha (variétés)

, Omar Rapha (variétés) Samedi 29 juillet, de 20h à 23h, Omar Rapha (variétés)

Omar Rapha (variétés) Dimanche 30 juillet, de 17h à 20h, Cigano (variétés)

Cigano (variétés) Vendredi 4 août, de 20h à 23h , Bal d’Areski, (musique orientale)

, Bal d’Areski, (musique orientale) Samedi 5 août, de 20h à 23h , DJ Don (DJ)

, DJ Don (DJ) Dimanche 6 août, de 17h à 20h , DJ Don (Karaoké)

, DJ Don (Karaoké) Vendredi 11 août, de 20h à 23h , Cigano (variétés)

, Cigano (variétés) Samedi 12 août, de 20h à 23h, Dany (variétés)

Dany (variétés) Dimanche 13 août, de 17h à 20h, Chris Helena (variétés) Quai de Wattrelos Quai de Wattrelos, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

2023-08-14T11:00:00+02:00 – 2023-08-14T20:00:00+02:00 Service Communication Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Quai de Wattrelos Adresse Quai de Wattrelos, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Quai de Wattrelos Roubaix

Quai de Wattrelos Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Un été au canal 2023 Quai de Wattrelos Roubaix 2023-07-14 was last modified: by Un été au canal 2023 Quai de Wattrelos Roubaix Quai de Wattrelos Roubaix 14 juillet 2023