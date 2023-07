LES SOIREES DE LA CALE Quai de Waiblingen Mayenne, 3 août 2023, Mayenne.

Les soirées de La Cale, ce sont : des concerts, un cinéma en plein air et un bar ouvert les soirs de concerts avec des boissons et de la petite restauration !.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



La Cale’s evening events include concerts, an open-air cinema and a bar open on concert nights with drinks and snacks!

Las veladas en La Cale incluyen conciertos, cine al aire libre y un bar abierto las noches de concierto con bebidas y aperitivos

Die Abende von La Cale, das sind: Konzerte, ein Freiluftkino und eine an Konzertabenden geöffnete Bar mit Getränken und kleinen Snacks!

Mise à jour le 2023-06-23 par eSPRIT Pays de la Loire