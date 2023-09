Visite guidée du quartier Perrey quai de Southampton, sous l’œuvre Catène de containers, Le Havre Le Havre, 15 octobre 2023, Le Havre.

Si les chantiers navals ont longtemps marqué la physionomie et l’identité du Perrey, une visite approfondie du quartier révèle, dans un périmètre restreint, un véritable concentré de l’histoire du Havre. Rues des moulins et Augustin Normand, immeubles en brique ou de style Art Déco, bunker allemand ou encore premiers logements mettant en œuvre le procédé Camus constituent autant de traces de ce riche passé. L’occasion également de découvrir l’installation éphémère GENiUS 2023 “Cassons la croûte !”.

Avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole et le collectif Les Gens des lieux.

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

© PAH Le Havre Seine Métropole