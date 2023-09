Cet évènement est passé Expositions, animations et jeux autour de la batellerie Quai de Seine – Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Expositions, animations et jeux autour de la batellerie Quai de Seine – Saint-Mammès Saint-Mammès, 17 septembre 2023, Saint-Mammès. Expositions, animations et jeux autour de la batellerie Dimanche 17 septembre, 11h00 Quai de Seine – Saint-Mammès L’Association AFSL propose des animations, expositions et jeux autour de l’histoire de la batellerie à Saint-Mammès et la région : une présentation des projets de l’association et en particulier de celui autour de la restauration du bateau Le Chalet avec présentation du chantier participatif et reconstitution du mode d’étanchéité d’un panneau d’écoutille

jeux pour tous : « charge ou coule » et « attrape le boullard »

les micro-expositions (la maquette de bateau, les embarcations monoxyles en Seine, la navigation sur l’Yonne) et les panneaux réalisés par les élèves de l’école B. Plassard de Saint-Mammès

une frise de maquettes représentant l’évolution des batelleries

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

