Seine-et-Marne Saint Mammès fête la musique Quai de Seine 77670 Saint Mammes Saint-Mammès, 21 juin 2023, Saint-Mammès. Saint Mammès fête la musique Mercredi 21 juin, 19h00 Quai de Seine 77670 Saint Mammes Le comité des fêtes du village de Saint Mammès organise la fête de la musique de 19h à minuit sur le quai de Seine.

Dans l’esprit convivial des premières éditions, elle est ouverte à tous amateurs et professionnels pour partager un bon moment musical.

Chorale, musiques traditionnelles, rock, guitare, chant, jazz manouche…

Jam session après 22h musiciens, chanteurs n’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour les autres, on vous attend nombreux dans le public de cette soirée.

A bientôt

Détails Catégories d'Évènement: Saint-Mammès, Seine-et-Marne

