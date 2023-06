FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – SESAM & CHINAU & KNUCKLE G FEAT. EOLO ANDINO Quai de Londres Verdun, 1 juillet 2023, Verdun.

SAMEDI 01 JUILLET : OUVERTURE DU FESTIVAL

Le Festival Musiques & Terrasses revient pour sa 27e édition sur le Quai de Londres à Verdun.

Concerts gratuits tous les samedis du 01 juillet au 5 août de 21h à minuit !

Une programmation éclectique, des découvertes et surtout un shot de bonnes ondes !

6 soirées et 12 concerts : Jazz, House Disco, Néo Soul, Funk House, Rap, Chanson Pop, Rock alternatif, Rock Festif, Hip Hop Soul, Dub, Electro Dub…

Venez faire battre encore plus fort le cœur de Verdun cet été !

21H : SESAM // Jazz

Il y a du rock, de l’improvisation, des colorations qui viennent du jazz, quelque chose de très progressif et beaucoup d’aspects électroniques chez le quintet messin et le projet SESAM !

22H à Minuit : CHINAU & KNUCKLE G Feat. EOLO ANDINO // House Disco

DJ Set Vinyl House et Disco sur le Quai de Londres pour poursuivre la soirée avec les 2 producteurs CHINAU B2B KNUCKLE G Feat. EOLO au saxophone !

Dance, Dance, Dance sur le Quai de Londres !. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:59:00. 0 EUR.

Quai de Londres

Verdun 55100 Meuse Grand Est



SATURDAY JULY 01: FESTIVAL OPENING

The Musiques & Terrasses Festival returns for its 27th edition on the Quai de Londres in Verdun.

Free concerts every Saturday from July 01 to August 5, from 9pm to midnight!

Eclectic programming, new discoveries and, above all, a shot of good vibes!

6 evenings and 12 concerts: Jazz, House Disco, Neo Soul, Funk House, Rap, Chanson Pop, Alternative Rock, Festive Rock, Hip Hop Soul, Dub, Electro Dub?

Come and make the heart of Verdun beat even louder this summer!

9pm: SESAM // Jazz

The Messin quintet and their SESAM project are a blend of rock, improvisation, jazz, progressive sounds and electronic elements!

10pm to midnight: CHINAU & KNUCKLE G Feat. EOLO ANDINO // House Disco

Vinyl House and Disco DJ Set on Quai de Londres to continue the evening with 2 producers CHINAU B2B KNUCKLE G Feat. EOLO on saxophone!

Dance, Dance, Dance on Quai de Londres!

SÁBADO 01 JULIO: INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL

El Festival Musiques & Terrasses vuelve en su 27ª edición al Quai de Londres de Verdún.

Conciertos gratuitos todos los sábados del 1 de julio al 5 de agosto de 21:00 a 24:00 horas

Un programa ecléctico, nuevos descubrimientos y, sobre todo, ¡una inyección de buen rollo!

6 veladas y 12 conciertos: Jazz, House Disco, Neo Soul, Funk House, Rap, Chanson Pop, Rock Alternativo, Rock Festivo, Hip Hop Soul, Dub, Electro Dub?

¡Ven y haz que el corazón de Verdún lata aún más fuerte este verano!

21.00 h: SESAM // Jazz

El quinteto Messin y su proyecto SESAM son una mezcla de rock, improvisación, jazz, sonidos progresivos y elementos electrónicos

de 22:00 a 00:00 h: CHINAU & KNUCKLE G Feat. EOLO ANDINO // House Disco

Vinilo House y Disco DJ Set en el Quai de Londres para continuar la noche con 2 productores CHINAU B2B KNUCKLE G Feat. ¡EOLO al saxofón!

¡Baila, baila, baila en el Quai de Londres!

SAMSTAG, 01. JULI: ERÖFFNUNG DES FESTIVALS

Das Festival Musiques & Terrasses kehrt für seine 27. Ausgabe an den Quai de Londres in Verdun zurück.

Kostenlose Konzerte jeden Samstag vom 01. Juli bis zum 5. August von 21 Uhr bis Mitternacht!

Ein eklektisches Programm, Entdeckungen und vor allem ein Shot guter Wellen!

6 Abende und 12 Konzerte: Jazz, House Disco, Neo Soul, Funk House, Rap, Chanson Pop, Alternative Rock, Festlicher Rock, Hip Hop Soul, Dub, Electro Dub?

Lassen Sie das Herz von Verdun diesen Sommer noch höher schlagen!

21 Uhr: SESAM // Jazz

Das Quintett aus Metz und das Projekt SESAM haben Rock, Improvisation, Jazz, Progressivität und viele elektronische Aspekte!

22H bis Mitternacht : CHINAU & KNUCKLE G Feat. EOLO ANDINO // House Disco

Vinyl House und Disco DJ Set auf dem Quai de Londres, um den Abend mit den 2 Produzenten CHINAU B2B KNUCKLE G Feat. EOLO am Saxophon!

Dance, Dance, Dance auf dem Quai de Londres!

