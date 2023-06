Dîner de quai Quai de Loire Hervé Mhun Saint-Satur, 5 août 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Le Dîner de Quai sur le quai de Loire Hervé Mhun, à partir de 19h, avec, comme thème du concours : ‘Pâte feuilletée salée’..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Quai de Loire Hervé Mhun

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Le Dîner de Quai on Hervé Mhun’s Quai de Loire, starting at 7pm, with competition theme: « Savory puff pastry ».

Dîner de Quai en el Hervé Mhun Quai de Loire, a partir de las 19.00 horas, con el tema del concurso: « Hojaldre salado ».

Le Dîner de Quai auf dem Loire-Kai Hervé Mhun, ab 19 Uhr, mit dem Thema des Wettbewerbs: ?salziger Blätterteig?

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois