Théâtre en alsacien Quai de l’Ill Sélestat, 20 février 2024, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:30:00

fin : 2024-02-20

Théâtre en alsacien surtitré, dans un dispositif scénographique jouant sur les apparitions et les disparitions, le personnage dialogue avec ses représentations imaginaires et nous ouvre les portes de son intimité.

Théâtre en alsacien surtitré : Ich wàrt uf de Theo (en attendant Théo). Sepp, vieil homme pétri de souvenirs, déroule sa vie sur un parking de supermarché un soir de novembre. Il attend vainement son neveu en convoquant les moments forts de son passé : amour, désir de paternité contrarié, guerre d’Algérie, secrets, regrets et rancunes défilent comme autant de traces laissées sur le chemin sinueux de son existence.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



