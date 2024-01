Comédie romantique : A ces idiots qui osent rêver Quai de l’Ill Sélestat, jeudi 15 février 2024.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Savoureuse comédie romantique qui défend l’idée que rêver est tout aussi important qu’aimer

Elle est passionnée, extravertie et anticonformiste. Lui est attachant, mais maladroit, et aspire à un bonheur tranquille. Entre plaisirs et désillusions, l’histoire se construit autour de répliques drôles et cinglantes, d’une intrigue délicieuse et d’une interprétation complice et touchante. Une comédie romantique à l’américaine, inspirée des films ‘La La Land » et « Quand Harry rencontre Sally ».

EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est tanzmatten@ville-selestat.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme