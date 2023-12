Spectacle : Olé ! Quai de l’Ill Sélestat, 30 janvier 2024, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:30:00

fin : 2024-01-30

Spectacle clownesque ultra rythmé où la danse et le clown se confrontent, se cherchent et se mélangent, dessinant un itinéraire fait de dérision, de poésie et d’humour. A partir de 6 ans.

Spectacle clownesque ultra rythmé où la danse et le clown se confrontent, se cherchent et se mélangent, dessinant un itinéraire fait de dérision, de poésie et d’humour. A partir de 6 ans

Un clown, un sac et du flamenco. Sur un quai de gare, un clown attend son train. Un mystérieux sac abandonné retient toute son attention. Méfiant et curieux à la fois, il ne peut s’empêcher de l’ouvrir. Grâce aux trésors qu’il contient, un autre voyage, inattendu, burlesque et poétique, commence alors, à la découverte de l’univers puissant et mystérieux du flamenco.

EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme