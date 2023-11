Election de la Reine de Sélestat Quai de l’Ill Sélestat, 27 janvier 2024, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Soirée de gala avec dîner dansant pour l’élection de la Reine de Sélestat et de ses deux Dauphines.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Gala evening with dinner dance for the election of the Queen of Sélestat and her two runners-up

Velada de gala con cena baile para elegir a la Reina de Sélestat y a sus dos accésit

Galaabend mit Tanzdinner zur Wahl der Königin von Sélestat und ihrer beiden Dauphinen

