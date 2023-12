Salon Sélestat Habitat Déco Quai de l’Ill Sélestat, 4 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

4 jours pour apporter aux visiteurs des solutions, nouveautés, conseils et bons plans pour des projets autour de la maison.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 19:00:00. EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



4 days to provide visitors with solutions, news, advice and good plans for projects around the house

4 días para ofrecer a los visitantes soluciones, noticias, consejos y buenos planes para los proyectos de la casa

4 Tage, um den Besuchern Lösungen, Neuheiten, Ratschläge und gute Pläne für Projekte rund ums Haus zu bringen

Mise à jour le 2023-11-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme