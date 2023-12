Concert : Appassionato Quai de l’Ill Sélestat, 14 janvier 2024, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

Une vingtaine de choristes et un piano font renaître les émotions des œuvres du répertoire romantique : Idomeneo de Mozart, Nabucco, Aïda, Traviata de Verdi, La Favorita de Donizetti, Tosca, Turandot de Puccini, Der fliegende Holländer de Wagner, Ein Sommernachstraum de Mendelssohn, Chansons des Roses, Nocturnes de Lauridsen, et plus encore de Hagenberg, Forrst ou Gjeilo.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



