Concert : X-MAS ELECTRO DUB PARTY Quai de l’Ill Sélestat, 16 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Soirée Electro Dub Sessions qui va faire vibrer le dancefloor des Tanzmatten aux rythmes des basses et des infra-basses avec au programme la crème de la scène française.

Electro Dub Sessions evening that will make the Tanzmatten dancefloor vibrate to the rhythms of bass and infra-bass with the cream of the French scene

Noche de Electro Dub Sessions que hará vibrar la pista de baile del Tanzmatten a ritmo de bass e infra-bass con la flor y nata de la escena francesa en el programa

Electro Dub Sessions-Abend, der den Dancefloor der Tanzmatten zu den Rhythmen von Bässen und Infrabässen vibrieren lassen wird, mit der Crème de la Crème der französischen Szene auf dem Programm

