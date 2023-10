Fête de la bière Quai de l’Ill Sélestat, 11 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Fête de la bière avec ambiance festive, musique allemande, foodtruck et buvette.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Beer festival with festive atmosphere, German music, foodtruck and refreshment bar

Fiesta de la cerveza con ambiente festivo, música alemana, foodtruck y bar de refrescos

Bierfest mit Feststimmung, deutscher Musik, Foodtruck und Getränkestand

Mise à jour le 2023-10-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme