Concert : Rock Your Brain Fest Quai de l’Ill Sélestat, 20 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Venez assister à un festival épique qui vous entrainera dans les entrailles du métal et la fougue du punk !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Join us for an epic festival that will take you into the bowels of metal and the fire of punk!

¡Ven a disfrutar de un festival épico que te llevará a las entrañas del metal y al fuego del punk!

Erleben Sie ein episches Festival, das Sie in die Eingeweide des Metal und das Feuer des Punk zieht!

Mise à jour le 2023-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme