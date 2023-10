Visite guidée : La reconstruction du Havre du côté du… quartier Saint-François Quai de l’Arsenal Le Havre, 18 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Le parcours s’intéresse au singulier quartier Saint-François et ses abords. Il permet d’entrer à l’intérieur de la halle aux poissons et du casino.

Le guide vous entraîne vers des secteurs moins connus mais cependant essentiels pour saisir toute la subtilité de la reconstruction du Havre. Au travers de quelques bâtiments emblématiques, vous découvrez comment les architectes ont réussi à exprimer leur créativité sans nuire à la cohérence de l’ensemble.

Visite à 14h30.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-18 14:30:00

Quai de l’Arsenal

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire.

The tour focuses on the unique Saint-François district and its surroundings. It takes you inside the fish market and casino.

The guide also takes you to lesser-known areas, essential to understanding the subtleties of Le Havre’s reconstruction. Through a few emblematic buildings, you’ll discover how architects managed to express their creativity without detracting from the coherence of the whole.

Visit at 2.30pm.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Le Havre, Patrimonio de la Humanidad – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

La visita se centra en el singular barrio de Saint-François y sus alrededores. Le llevará al interior del mercado de pescado y del casino.

El guía le llevará a recorrer zonas menos conocidas, esenciales para comprender las sutilezas de la reconstrucción de Le Havre. A través de una selección de edificios emblemáticos, descubrirá cómo los arquitectos lograron expresar su creatividad sin restar coherencia al conjunto.

Visita a las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Der Rundgang befasst sich mit dem einzigartigen Viertel Saint-François und seiner Umgebung. Er führt in das Innere der Fischhalle und des Kasinos.

Der Führer führt Sie in weniger bekannte, aber dennoch wichtige Bereiche, um die Subtilität des Wiederaufbaus von Le Havre zu erfassen. Anhand einiger emblematischer Gebäude erfahren Sie, wie es den Architekten gelang, ihre Kreativität auszuleben, ohne die Kohärenz des Ganzen zu beeinträchtigen.

Besichtigung um 14:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

