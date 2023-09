Visite guidée : Le port du Havre, de bassin en bassin Quai de l’Arsenal Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Histoires d’eau – Organisé par Pays d’art et d’histoire

Heureusement préservés après les destructions de la seconde guerre mondiale, les nombreux bassins qui émaillent l’espace urbain témoignent de l’activité croissante du port et de ses extensions successives depuis la fin du 18e siècle. Du bassin du Roy au bassin de l’Eure, ce parcours retrace les grandes étapes qui ont marqué la configuration du port et l’évolution de ses équipements. À l’occasion de la Transat Jacques Vabre, le parcours se terminera au bassin Vauban où est installé le village de la course.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-10-25 14:30:00

Quai de l’Arsenal

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Histoires d’eau – Organized by Pays d’art et d’histoire

Fortunately preserved after the destruction of the Second World War, the many basins that dot the urban landscape bear witness to the port?s growing activity and successive extensions since the late 18th century. From the Bassin du Roy to the Bassin de l’Eure, this tour retraces the major stages that have marked the port?s configuration and the evolution of its facilities. For the Transat Jacques Vabre, the tour will end at the Bassin Vauban, where the race village has been set up.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Historias del agua – Organizado por Pays d’art et d’histoire

Afortunadamente conservadas tras la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, las numerosas cuencas que salpican el paisaje urbano son testimonio de la creciente actividad del puerto y de sus sucesivas ampliaciones desde finales del siglo XVIII. Del Bassin du Roy al Bassin de l’Eure, este recorrido recorre las grandes etapas que han marcado la configuración del puerto y el desarrollo de sus instalaciones. Para la Transat Jacques Vabre, el recorrido finalizará en el Bassin Vauban, donde se ha instalado el village de la regata.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Wassergeschichten – Organisiert von Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)

Die zahlreichen Wasserbecken, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs glücklicherweise erhalten geblieben sind, zeugen von der wachsenden Aktivität des Hafens und seinen sukzessiven Erweiterungen seit dem Ende des 18. Vom Bassin du Roy bis zum Bassin de l’Eure zeichnet dieser Rundgang die großen Etappen nach, die die Gestaltung des Hafens und die Entwicklung seiner Einrichtungen geprägt haben. Anlässlich der Transat Jacques Vabre endet der Rundgang am Vauban-Becken, wo das Renndorf aufgebaut ist.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

