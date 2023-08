« Le son des voiles » Quai de Langeais Langeais, 25 août 2023, Langeais.

« Le son des voiles » Vendredi 25 août, 19h00 Quai de Langeais Repli à l’Espace Anglade en cas de mauvais temps

Dans le cadre de l’été culturel 2023, La compagnie Systemic propose en association avec le centre social de la Douve et la commune de Langeais, une soirée en bord de Loire autour de la musique électronique et la danse Hip-Hop. Après une semaine de création musicale et de découverte de la Loire, les jeunes du centre social présenteront leur création de percussions de rue et leurs créations radiophoniques.

La soirée continuera avec l’artiste électro Beat Matazz et la compagnie Entité pour un solo de danse sur un bateau mis à quai en cet fin d’été…culturel.

Quai de Langeais Pont de Langeais 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00

©systemic