Basket féminin : TGB / Landerneau Bretagne Basket Quai de l’Adour Tarbes, 24 février 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Basket féminin LFB

Pour la petite histoire…

Issu de la fusion de l’équipe masculine de l’Association sportive et culturelle de la Gespe et du Basket Club tarbais féminin, le Tarbes Gespe Bigorre voit le jour en mai 1983.

En moins de 10 ans, le TGB rejoint l’élite du basket féminin français et aligne depuis un magnifique palmarès au niveau national et européen pour un club de cette dimension..

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



