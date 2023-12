Projection-débat « Cybersurveillance, un impact planétaire » Quai de l’Adour Tarbes, 18 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18

Cette projection-débat est proposée dans le cadre du festival Cinéma & Droits de l’Homme, qui aura lieu du 6 au 21 janvier à Toulouse et dans la région Occitanie.

Réalisé en partenariat avec Amnesty International France, ce film documentaire décrit les technologies de cybersurveillance qu’utilisent certains États pour cibler des militants, des journalistes ou d’autres membres de la société civile.

La parole est donnée ici aux victimes de logiciels espions, à des experts ainsi qu’aux journalistes qui ont révélé des scandales comme celui de l’affaire Snowden. L’affaire Pegasus, ce vaste scandale d’espionnage qui a ciblé des politiques, des militants des droits humains et des journalistes, est présentée dans ce document.

AU PROGRAMME

18h : Accueil

18h15 : Présentation de la soirée et Film suivi d’un débat avec Katia Roux, chargée de plaidoyer en cybersécurité à Amnesty International France

Buffet

Sept organisations se mobilisent pour organiser le Festival Cinéma et Droits de l’Homme (FCDH) à Toulouse et dans la région Occitanie. L’ACAT, Amnesty International, Le CCFD Terre Solidaire, L’École des Droits Humains et de la Terre, Les Amis du Monde diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières.

> Programme complet : Voir document (bloc Coordonnées).

Cette projection-débat est proposée dans le cadre du festival Cinéma & Droits de l’Homme, qui aura lieu du 6 au 21 janvier à Toulouse et dans la région Occitanie.

Réalisé en partenariat avec Amnesty International France, ce film documentaire décrit les technologies de cybersurveillance qu’utilisent certains États pour cibler des militants, des journalistes ou d’autres membres de la société civile.

La parole est donnée ici aux victimes de logiciels espions, à des experts ainsi qu’aux journalistes qui ont révélé des scandales comme celui de l’affaire Snowden. L’affaire Pegasus, ce vaste scandale d’espionnage qui a ciblé des politiques, des militants des droits humains et des journalistes, est présentée dans ce document.

AU PROGRAMME

18h : Accueil

18h15 : Présentation de la soirée et Film suivi d’un débat avec Katia Roux, chargée de plaidoyer en cybersécurité à Amnesty International France

Buffet

Sept organisations se mobilisent pour organiser le Festival Cinéma et Droits de l’Homme (FCDH) à Toulouse et dans la région Occitanie. L’ACAT, Amnesty International, Le CCFD Terre Solidaire, L’École des Droits Humains et de la Terre, Les Amis du Monde diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières.

> Programme complet : Voir document (bloc Coordonnées)

EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-18 par OT de Tarbes|CDT65