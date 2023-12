Conférence « Retrouver les traces des combattants pyrénéens (1918-1928) » Quai de l’Adour Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Conférence-rencontre présentée par Yannick Pouey-Mounou, organisée par l'association Guillaume Mauran. Yannick Pouey-Mounou est enseignant, il mène des recherches en thèse de doctorat sur l'histoire contemporaine et notamment sur le retour, durant une dizaine d'années, des combattants gascons et basques de la Première Guerre mondiale.

Quai de l'Adour TARBES

Tarbes 65000

