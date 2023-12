Ateliers d’expression Peinture Collage Pastels Quai de l’Adour Tarbes, 8 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08

fin : 2024-01-22

L’Association Encre et Lumière vous invite à reprendre le chemin de ses ateliers PEINTURE / PASTELS / COLLAGES pour une création en toute liberté.

> Atelier enfants et adultes : un lundi sur deux

LUNDI 8 JANVIER de 14h30 à 16h

LUNDI 22 JANVIER de 14h30 à 16h

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes…

Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition…

Le plaisir du partage dans un temps convivial…

PEINTURE… Quand le mouvement rencontre les couleurs en toute liberté…

PASTELS ET COLLAGES… Quand les couleurs se fondent et s’entremêlent dans des élans créatifs…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : voir bloc Coordonnées.

L’Association Encre et Lumière vous invite à reprendre le chemin de ses ateliers PEINTURE / PASTELS / COLLAGES pour une création en toute liberté.

> Atelier enfants et adultes : un lundi sur deux

LUNDI 8 JANVIER de 14h30 à 16h

LUNDI 22 JANVIER de 14h30 à 16h

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes…

Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition…

Le plaisir du partage dans un temps convivial…

PEINTURE… Quand le mouvement rencontre les couleurs en toute liberté…

PASTELS ET COLLAGES… Quand les couleurs se fondent et s’entremêlent dans des élans créatifs…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : voir bloc Coordonnées

EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT de Tarbes|CDT65