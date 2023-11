Conférence « Élever un animal du quotidien du XVIIIe au XXe siècle : le cas des volailles en Astarac-Bigorre » Quai de l’Adour Tarbes, 8 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Conférence-rencontre organisée par l’association Guillaume Mauran dans le cadre des Rencontres avec les chercheurs, avec la participation de Laure de Keyser et Camille Labit..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Conference-meeting organized by the Guillaume Mauran association as part of its Rencontres avec les chercheurs program, with the participation of Laure de Keyser and Camille Labit.

Conferencia-reunión organizada por la Asociación Guillaume Mauran en el marco de su programa Rencontres avec les chercheurs, con la participación de Laure de Keyser y Camille Labit.

Konferenz und Begegnung, organisiert von der Association Guillaume Mauran im Rahmen der Rencontres avec les chercheurs (Begegnungen mit Forschern), unter Teilnahme von Laure de Keyser und Camille Labit.

