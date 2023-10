La Quinzaine du Narthex « Travailler, pour quoi ? » Quai de l’Adour Tarbes, 14 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

A Tarbes, le Narthex désigne un temps d’échanges et de rencontres offert chaque année, pendant une quinzaine du mois de novembre, à tous les curieux des questions qui traversent notre société, chrétiens et incroyants, catholiques et protestants, juifs ou musulmans.

Depuis plus de dix ans, les « Quinzaines du Narthex » contribuent à cette volonté d’aller vers l’autre en général, de développer une meilleure connaissance entre chrétiens et non chrétiens, de susciter échanges et dialogues.

Les « Quinzaines » connaissent un succès grandissant, avec des sujets pas toujours simples mais qui mobilisent de plus en plus de monde et des gens très différents qui s’y retrouvent (des chrétiens mais aussi beaucoup de représentants de la société civile, actifs par ailleurs sur la ville de Tarbes et sur le département.)

PROGRAMME

> Mardi 14 novembre à 18h30 : Conférence « Où en est le travail aujourd’hui ? » de Jacques Le Goff, professeur émérite de droit du travail

> Lundi 20 novembre à 18h30 : Concert-conférence « L’essence du soin » par Guillaume Gayraud (anesthésiste) et Margot Smirdec (sociologue) + musiciens

> Vendredi 24 novembre à 18h30 : Conférence « Ambivalence et sens du travail dans la Bible » de Caroline Bauer, enseignante en éthique théologique et sociale

> Jeudi 30 novembre à 18h30 : Table ronde « Ils ont changé de métier ou Changer de métier » avec Mathilde Voinchet (médecin), Valentin Bech (artisan), Pierre-Jean Paillassa (apiculteur)

> Jeudi 7 décembre à 20h – Cinéma Le Parvis : Film « A plein temps » par Eric Gravel, suivi d’un débat avec Paul Dima.

In Tarbes, the Narthex is the name given to an annual meeting place for Christians and non-Christians, Catholics and Protestants, Jews and Muslims, where they can exchange views and discuss the issues affecting our society.

For over ten years, the « Quinzaines du Narthex » have contributed to this desire to reach out to others in general, to develop a better understanding between Christians and non-Christians, and to encourage exchange and dialogue.

The « Quinzaines » are a growing success, with topics that are not always straightforward, but which are attracting more and more people, and a wide variety of people (Christians, but also many representatives of civil society, who are also active in Tarbes and the surrounding area)

PROGRAM

> Tuesday November 14 at 6:30pm: Conference « Where does work stand today? » by Jacques Le Goff, professor emeritus of labor law

> Monday November 20 at 6:30pm: Concert-conference « The essence of care » by Guillaume Gayraud (anesthetist) and Margot Smirdec (sociologist) + musicians

> Friday November 24 at 6:30 pm: Lecture « Ambivalence and meaning of work in the Bible » by Caroline Bauer, professor of theological and social ethics

> Thursday November 30 at 6:30 pm: Round table « They changed jobs or Changing jobs » with Mathilde Voinchet (doctor), Valentin Bech (craftsman), Pierre-Jean Paillassa (beekeeper)

> Thursday December 7 at 8pm – Cinéma Le Parvis: Film « A plein temps » by Eric Gravel, followed by a debate with Paul Dima

En Tarbes, el Nártex es un momento de debate y encuentro que se celebra cada año durante quince días en noviembre para todos los interesados en las cuestiones que atraviesan nuestra sociedad, cristianos y no cristianos, católicos y protestantes, judíos y musulmanes.

Desde hace más de diez años, las « Quinzaines du Narthex » contribuyen a este deseo de llegar a los demás en general, de desarrollar un mejor entendimiento entre cristianos y no cristianos, y de fomentar el intercambio y el diálogo.

Las quincenas han tenido un éxito creciente, con temas no siempre sencillos pero que atraen cada vez a más gente y reúnen a personas muy diversas (cristianos, pero también muchos representantes de la sociedad civil, activos en la ciudad de Tarbes y en el departamento)

PROGRAMA

> Martes 14 de noviembre a las 18.30 h: Conferencia « ¿Cuál es la situación actual del trabajo? » por Jacques Le Goff, profesor emérito de Derecho del Trabajo

> Lunes 20 de noviembre a las 18.30 h: Conferencia-concierto « La esencia del cuidado » por Guillaume Gayraud (anestesista) y Margot Smirdec (socióloga) + músicos

> Viernes 24 de noviembre a las 18.30 h: Conferencia « Ambivalencia y sentido del trabajo en la Biblia » por Caroline Bauer, profesora de ética teológica y social

> Jueves 30 de noviembre a las 18.30 h: Mesa redonda « Han cambiado de trabajo o cambian de trabajo » con Mathilde Voinchet (médico), Valentin Bech (artesano), Pierre-Jean Paillassa (apicultor)

> Jueves 7 de diciembre a las 20.00 h – Cinéma Le Parvis: Película « A plein temps » de Eric Gravel, seguida de un debate con Paul Dima

In Tarbes bezeichnet der Narthex eine Zeit des Austauschs und der Begegnung, die jedes Jahr zwei Wochen lang im November allen angeboten wird, die neugierig auf die Fragen sind, die unsere Gesellschaft durchziehen, Christen und Ungläubige, Katholiken und Protestanten, Juden und Muslime.

Seit mehr als zehn Jahren tragen die « Quinzaines du Narthex » zu diesem Wunsch bei, auf andere Menschen zuzugehen, ein besseres Verständnis zwischen Christen und Nichtchristen zu entwickeln und Austausch und Dialog zu fördern.

Die « Quinzaines » verzeichnen einen wachsenden Erfolg, wobei die Themen nicht immer einfach sind, aber immer mehr Menschen mobilisieren und sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen (Christen, aber auch viele Vertreter der Zivilgesellschaft, die im Übrigen in der Stadt Tarbes und im Departement aktiv sind)

PROGRAMM

> Dienstag, 14. November, 18.30 Uhr: Vortrag « Wo steht die Arbeit heute? » von Jacques Le Goff, emeritierter Professor für Arbeitsrecht

> Montag, 20. November, 18.30 Uhr: Vortragskonzert « Das Wesen der Pflege » von Guillaume Gayraud (Anästhesist) und Margot Smirdec (Soziologin) + Musiker

> Freitag, 24. November um 18.30 Uhr: Vortrag « Ambivalenz und Sinn der Arbeit in der Bibel » von Caroline Bauer, Dozentin für theologische und soziale Ethik

> Donnerstag, 30. November, 18.30 Uhr: Runder Tisch « Sie haben den Beruf gewechselt oder Changer de métier » mit Mathilde Voinchet (Ärztin), Valentin Bech (Handwerker), Pierre-Jean Paillassa (Bienenzüchter)

> Donnerstag, 7. Dezember, 20.00 Uhr – Kino Le Parvis: Film « A plein temps » von Eric Gravel, gefolgt von einer Diskussion mit Paul Dima

