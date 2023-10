Basket masculin : UNION / Toulouse Quai de l’Adour Tarbes, 14 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Nous vous attendons nombreux pour pousser les U’boys vers la victoire !

Prochain match à domicile :

24 novembre à 20h > Union vs Loon-Plage au Palais des Sports François Abadie (Lourdes)

Historique du club

Créé en 2010, issu de la fusion entre le Tarbes Union Basket et le Basket Club Lourdais, l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket est le plus haut représentant du basket de la région Occitanie.

Évoluant en Pré-Nationale et sous la direction des co-présidents René Mancho et Didier Yedra, le club a alors connu 4 montées successives pour accéder à la NM1, premier échelon national « amateur »..

We look forward to seeing you there to help push the U’boys to victory!

Next home match :

november 24 at 8pm > Union vs Loon-Plage at Palais des Sports François Abadie (Lourdes)

Club history

Created in 2010 from the merger of Tarbes Union Basket and Basket Club Lourdais, Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket is the highest representative of basketball in the Occitanie region.

Under the leadership of co-presidents René Mancho and Didier Yedra, the club competed in the Pré-Nationale league, rising 4 times to reach the NM1, the top amateur level in France.

Esperamos verte allí para ayudar a los U’boys a conseguir la victoria

Próximo partido en casa :

24 de noviembre a las 20:00 > Union vs Loon-Plage en el Palais des Sports François Abadie (Lourdes)

Historia del club

Formado en 2010 a partir de la fusión del Tarbes Union Basket y el Basket Club Lourdais, el Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket es el club de baloncesto de mayor categoría de la región de Occitanie.

Jugando en la liga Pre-Nacional bajo la dirección de los copresidentes René Mancho y Didier Yedra, el club ha subido cuatro veces consecutivas hasta alcanzar la NM1, la liga amateur más importante de Francia.

Wir erwarten Sie zahlreich, um die U’boys zum Sieg zu treiben!

Nächstes Heimspiel :

24. November um 20:00 Uhr > Union vs. Loon-Plage im Palais des Sports François Abadie (Lourdes)

Geschichte des Vereins

Der 2010 aus der Fusion von Tarbes Union Basket und dem Basket Club Lourdais entstandene Verein Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket ist der höchste Vertreter des Basketballs in der Region Okzitanien.

Unter der Leitung der Co-Präsidenten René Mancho und Didier Yedra spielte der Verein in der Pré-Nationale und stieg nach vier aufeinanderfolgenden Aufstiegen in die NM1, die erste nationale « Amateur »-Ebene, auf.

