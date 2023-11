Ateliers d’expression Peinture Collage Pastels Quai de l’Adour Tarbes, 6 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

L’Association Encre et Lumière vous invite à reprendre le chemin de ses ateliers PEINTURE / PASTELS / COLLAGES pour une création en toute liberté.

> Atelier enfants et adultes : un lundi sur deux de 14h30 à 16h

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes…

Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition…

Le plaisir du partage dans un temps convivial…

PEINTURE… Quand le mouvement rencontre les couleurs en toute liberté…

PASTELS ET COLLAGES… Quand les couleurs se fondent et s’entremêlent dans des élans créatifs…

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Encre et Lumière Association invites you to return to its PAINTING / PASTELS / COLLAGES workshops for creative freedom.

> Children’s and adults’ workshops: every other Monday from 2.30 pm to 4 pm

A time away from everyday life and its constraints…

A time for yourself, to discover what can flow from your hands…

And for the pleasure of looking beyond aesthetic judgment and competition…

The pleasure of sharing in a convivial atmosphere…

PAINTING… When movement meets color in total freedom…

PASTELS AND COLLAGES… When colors merge and intermingle in creative impulses…

La Asociación Encre et Lumière le invita a participar en sus talleres de PINTURA / PASTELES / COLLAGES, donde podrá crear con total libertad.

> Taller para niños y adultos: lunes alternos de 14:30 a 16:00 h

Un tiempo lejos de la vida cotidiana y de sus obligaciones…

Un tiempo para usted, para descubrir lo que puede salir de sus manos…

Y para el placer de mirar más allá del juicio estético y de la competición…

El placer de compartir en un ambiente cordial…

PINTAR… Cuando el movimiento se une al color con total libertad…

PASTELES Y COLLAGES… Cuando los colores se funden y se entremezclan en estallidos de creatividad…

Die Association Encre et Lumière lädt Sie ein, in ihren Workshops MALEREI / PASTELS / KOLLAGEN wieder kreativ zu werden und in völliger Freiheit zu arbeiten.

> Atelier für Kinder und Erwachsene: jeden zweiten Montag von 14.30 bis 16 Uhr

Eine Zeit außerhalb des Alltags und seiner Zwänge…

Eine Zeit für sich selbst, um dem zu begegnen, was aus unseren Händen sprudeln kann…

Und für die Freude des Blicks ohne ästhetisches Urteil und Wettbewerb…

Das Vergnügen des Teilens in einer geselligen Zeit…

MALEREI … Wenn die Bewegung die Farben in aller Freiheit trifft…

PASTELLE UND COLLAGEN … Wenn die Farben in kreativen Impulsen verschmelzen und sich miteinander vermischen…

