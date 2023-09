Trio Lioness Shape en concert Quai de l’Adour Tarbes, 12 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Jazz MDA présente le Trio Lioness Shape pour un concert exceptionnel avec :

– Manon Chevalier, autrice compositrice, chant lead

– Maya Cros, claviers et arrangements

– Pierre Pollet, batterie.

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jazz MDA presents the Lioness Shape Trio for an exceptional concert featuring :

– Manon Chevalier, songwriter, lead vocals

– Maya Cros, keyboards and arrangements

– Pierre Pollet, drums

Jazz MDA presenta al Lioness Shape Trio para un concierto excepcional con :

– Manon Chevalier, cantautora, voz principal

– Maya Cros, teclados y arreglos

– Pierre Pollet, batería

Jazz MDA präsentiert das Trio Lioness Shape für ein außergewöhnliches Konzert mit :

– Manon Chevalier, Autorin und Komponistin, Leadgesang

– Maya Cros, Keyboards und Arrangements

– Pierre Pollet, Schlagzeug

