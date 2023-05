DuckRace Tarbes Quai de l’Adour, 17 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

La DuckRace Tarbes est une loterie géante sous forme de courses de canards de bain ! Un événement familial, ludique et festif haut en couleurs qui attire l’attention de toute la population pour la bonne cause.

Le but de cette manifestation est d’organiser une vente de petits canards de bain numérotés.

Pour chaque don de 5€, nos contributeurs adoptent un canard au grand coeur qui participera à la DuckRace65 à Tarbes !

A gagner : 1 voiture, un an de restaurant & de nombreux autres lots !

Le jour de la course les canards sont lâchés dans l’Adour et le premier arrivé remporte la voiture !

N’attendez pas et adoptez un canard ! 1 billet = 1 canard qui fait la course

Rendez-vous sur le site internet pour la billetterie en ligne !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

– 9h : Ouverture du Village Canard Olympique à hauteur du Palais des Sport (TGB) à Tarbes et installation des associations partenaires

– 11h : Inauguration du village Canard Olympique

– 11h à 14h30 : Déambulation du la Mascotte dans la ville de Tarbes

– A partir de 11h : Restauration au Village

– 15h30 : Départ de la course – Largage des canards adoptés à partir de la passerelle Ousteau sur l’Adour. Récupération de l’ensemble des canards dès leur arrivée pont de la Marne

– 17h : Proclamation des résultats et récupération des lots à partir du 11ème

– 19h : Clôture du village.

2023-09-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The DuckRace Tarbes is a giant bathing duck race! It’s a colorful, festive family event that attracts the attention of the whole population for a good cause.

The aim of this event is to organize a sale of small numbered bathing ducks.

For every donation of 5?, our contributors adopt a duck with a big heart, which will take part in the DuckRace65 in Tarbes!

To be won: 1 car, a year in a restaurant & many other prizes!

On the day of the race, the ducks are released into the Adour river, and the first to arrive wins the car!

Don’t wait, adopt a duck! 1 ticket = 1 racing duck

Visit the website for online ticketing!

PROGRAM OF THE DAY

– 9am: Opening of the Canard Olympique Village at the Palais des Sports (TGB) in Tarbes and installation of partner associations

– 11am: Inauguration of the Canard Olympique Village

– 11 a.m. to 2:30 p.m.: The Mascot strolls through Tarbes

– From 11 a.m.: Catering in the Village

– 3:30 pm: Start of the race ? Ducks are released from the Ousteau footbridge over the Adour. All ducks are collected on arrival at Pont de la Marne

– 5pm: Proclamation of results and collection of prizes from the 11th duck

– 7pm: Closing of the village

La DuckRace de Tarbes es una lotería gigante en forma de carreras de patos nadadores Es un acontecimiento familiar, colorido, divertido y festivo que atrae la atención de toda la población por una buena causa.

El objetivo del evento es organizar una venta de pequeños patos de baño numerados.

¡Por cada donativo de 5?, nuestros colaboradores adoptan un pato con un gran corazón que participará en la DuckRace65 de Tarbes!

Para ganar: ¡1 coche, un año en un restaurante y muchos otros premios!

El día de la carrera, los patos son liberados en el Adour y el primero en llegar gana el coche

No espere más, ¡adopte un pato! 1 entrada = 1 pato en la carrera

¡Visite el sitio web para la venta de entradas en línea!

PROGRAMA DEL DÍA

– 9h: Apertura de la Villa Olímpica del Pato en el Palacio de los Deportes (TGB) de Tarbes e instalación de las asociaciones colaboradoras

– 11 h: Apertura de la Villa Olímpica del Pato

– de 11.00 a 14.30 h: Paseo de la mascota por la ciudad de Tarbes

– A partir de las 11 h: Catering en el Village

– 15.30 h: Inicio de la carrera ? Los patos se sueltan desde la pasarela de Ousteau sobre el Adour. Todos los patos se recogen a su llegada al Pont de la Marne

– 17.00 h: Anuncio de los resultados y recogida de premios a partir del undécimo pato

– 19.00 h: Cierre del pueblo

Das DuckRace Tarbes ist eine riesige Lotterie in Form eines Badeentenrennens! Ein farbenfrohes Familien-, Spiel- und Festivalevent, das die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung für einen guten Zweck auf sich zieht.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, einen Verkauf von kleinen, nummerierten Badeenten zu organisieren.

Für jede Spende von 5? adoptieren unsere Spender eine Ente mit großem Herz, die am DuckRace65 in Tarbes teilnehmen wird!

Zu gewinnen gibt es ein Auto, ein Jahr im Restaurant und viele andere Preise!

Am Tag des Rennens werden die Enten auf dem Fluss Adour ausgesetzt und der erste Teilnehmer gewinnt das Auto!

Warten Sie nicht und adoptieren Sie eine Ente! 1 Los = 1 Ente, die das Rennen macht!

Besuchen Sie die Website für den Online-Ticketverkauf!

TAGESPROGRAMM

– 9 Uhr: Eröffnung des Olympic Duck Village auf Höhe des Palais des Sport (TGB) in Tarbes und Installation der Partnerverbände

– 11 Uhr: Einweihung des Dorfes Canard Olympique

– 11h bis 14h30: Umzug des Maskottchens durch die Stadt Tarbes

– Ab 11 Uhr: Verpflegung im Dorf

– 15.30 Uhr: Start des Rennens ? Abwurf der angenommenen Enten von der Ousteau-Brücke über den Adour. Einsammeln aller Enten nach ihrer Ankunft auf der Pont de la Marne

– 17 Uhr: Bekanntgabe der Ergebnisse und Abholung der Preise ab dem 11

– 19 Uhr: Abschluss des Dorfes

Mise à jour le 2023-05-25 par OT de Tarbes|CDT65