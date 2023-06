Conférences sur les risques du numérique pour nos enfants Quai de l’Adour Tarbes, 24 juin 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

La Délégation Robin des Toits 65 vous propose deux conférences sur le sujet :

– 17h : Conférence « Comment le numérique et les écrans menacent les enfants » par Fabien Lebrun, Docteur en Sociologie

– 19h30 : Conférence « Le risque électro-magnétique sur le développement des enfants » par Frédéric Furlano, Docteur en Physique.

2023-06-24

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Delegation Robin des Toits 65 proposes two conferences on the subject:

– 5:00 pm: Conference « How digital technology and screens threaten children » by Fabien Lebrun, Doctor in Sociology

– 7:30 pm: Conference « The electro-magnetic risk on the development of children » by Frédéric Furlano, Doctor in Physics

La Delegación Robin des Toits 65 propone dos conferencias sobre el tema:

– 17.00 h: Conferencia « Cómo la tecnología digital y las pantallas amenazan a los niños », a cargo de Fabien Lebrun, Doctor en Sociología

– 19.30 h: Conferencia « El riesgo electromagnético en el desarrollo de los niños » por Frédéric Furlano, Doctor en Física

Die Robin des Toits 65-Delegation bietet Ihnen zwei Vorträge zum Thema :

– 17 Uhr: Vortrag « Wie digitale Medien und Bildschirme die Kinder bedrohen » von Fabien Lebrun, Doktor der Soziologie

– 19:30 Uhr: Vortrag « Das elektro-magnetische Risiko auf die Entwicklung von Kindern » von Frédéric Furlano, Doktor der Physik

