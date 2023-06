Concert John Skaone Reggae Quai de l’Adour Tarbes, 3 juin 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Rocksteady WorldMusic Fusion

Un son Old School conçu comme un voyage à travers la musique Afro-Carribéenne ol world Soul, Rock, Ragga, Calypso, Gospel …

Accès PMR possible par l’entrée côté parking, Avenue Hoche.

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



An Old School sound conceived as a journey through Afro-Caribbean music ol world Soul, Rock, Ragga, Calypso, Gospel ?

PMR access possible by the entrance on the parking side, Avenue Hoche

Rocksteady Fusión WorldMusic

Un sonido Old School concebido como un viaje a través de la música afrocaribeña ol world Soul, Rock, Ragga, Calypso, Gospel ?

PMR acceso posible a través de la entrada en el lado del aparcamiento, Avenue Hoche

Rocksteady WorldMusic Fusion

Ein Old School-Sound, der als Reise durch die ol World Soul, Rock, Ragga, Calypso, Gospel? afro-karibische Musik konzipiert ist

Zugang für Behinderte möglich über den Eingang auf der Seite des Parkplatzes, Avenue Hoche

