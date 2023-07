Exposition « La mer, un « champ » de sirènes – Pascale Monnin Quai de la Tour Honfleur, 8 juillet 2023, Honfleur.

Cette année, la Ville de Honfleur a révélé un pan de son histoire souvent passé sous silence : sa participation active à la traite atlantique, autrement appelée traite négrière. En effet, à la veille de la Révolution, Honfleur était le 5e port négrier français.

Pour lever le voile sur cette partie de notre histoire, les équipes du musée Eugène-Boudin ont mené, aux côtés de celles des villes de Rouen et du Havre, un travail remarquable de recherches et de valorisation de pièces détenues dans les collections des musées. Une grande exposition nommée « Esclavage, mémoires normandes » a ainsi été mise sur pied dans les trois villes, et met en lumière le fruit de leurs efforts. A Honfleur, l’exposition « D’une terre à l’autre » est d’ailleurs visible jusqu’au 10 novembre prochain.

Ce samedi 8 juillet, une deuxième exposition, se décrivant comme le « pendant contemporain » de celle présentée au musée Boudin, ouvrira aux Greniers à Sel. « La mer, un « champ » de sirènes » est une exposition qui donne à voir une centaine de pièces de Pascale Monnin. Mobiles, installation, sculptures, tableaux… Pascale Monnin est une artiste complète.

« Le travail de la plasticienne, haïtienne d’origine, évoque un pays, construit sur les racines de l’esclavage, et de la déportation. Les sirènes qui peuplent les tableaux de Pascale Monnin sont les symboles des fragilités de notre monde. Ces figures mythologiques, comme les sociétés modernes, offrent des formes séduisantes afin de mieux dissimuler les dangers de leur chant. Pascale Monnin évoque la fascination des pays émergents pour des contrées idéalisées, trop souvent atteintes au prix de traversées périlleuses aux issues souvent mortelles. Pascale fait l’éloge du rêve, du nomadisme, de la liberté, mais également de la remise en cause nécessaire de nos sociétés impactées par la mondialisation galopante et la détresse écologique. »

Caroline Thevenin, adjointe au maire en charge de la Culture

Présence de l’artiste les 8 et 9 juillet, 22 et 23 juillet et les 5 et 6 août.

Biographie de l’artiste :

Pascale Monnin est née à Port-au-Prince en 1974. Elle grandit et étudie à Genève. Cette double culture nourrit un imaginaire complexe qu’elle décline dans de nombreuses techniques : elle peint, sculpte, grave le cuivre, crée des mobiles, fait des installations. Son association culturelle, Passagers des Vents, naît en 2010 et en 2012, elle lance la revue artistique et littéraire IntranQu’îllités.

La Galerie Monnin à Port-au-Prince, fondée en 1956, est une affaire de famille. Pascale Monnin a été directrice artistique du Centre d’art à Port-au-Prince de 2014 à 2016. Elle a exposé entre autres au Grand Palais, à la Villa Médicis, chez Agnès B, au Musée de l’OEA, au Fowler Museum, à la Halle Saint-Pierre… Elle a représenté Haïti à la Biennale de Dakar en 2018 et à la Biennale de Venise en 2011. Elle vit et travaille en France depuis 2018.

Le Tropen Museum de Amsterdam vient d’acheter un de ses mobiles. Le NSU Museum de Fort Lauderdale présente en ce moment deux de ses tableaux, le Lowe Museum de l’Université de Miami présente un de ses mobiles dans leur collection permanente et elle a des pièces dans les collections des Musées suivants :

Musée du Panthéon National et Collection du Centre d’art en Haïti, Waterloo Museum et Museum of Ramapo College aux États-Unis, Casa de las Americas à Cuba.

Expositions personnelles

2022 : « Histoire d’O, Naissance et Renaissance », Galerie TCarmine, Genève, Suisse (décembre)

2022 : « Une couronne tombe sur la ville », Église d’Angiens, Normandie, France (juillet)

2022 : « Open Studio », Alice Yard, Port-of-Spain, Trinidad & Tobaggo (juin)

2019 : « Flash », FiveMyles Gallery, Brooklyn, New-York

2018 : « S’il arrive que tu tombes », Galerie Monnin, Port-au-Prince (mars)

2018 : « La naissance du colibri », au Berrie Center du Ramapo College, New-Jersey, USA (mars)

2017 : « La naissance du colibri », Waterloo center for the arts, USA (septembre)

2016 : « Enfance et autres bazars » au Carrè Zèmès, Port-au-Prince (décembre)

2015 : « L’ange Disco » au Canapé-Vert dans le cadre des Nuits Blanches, Port-au-Prince (décembre)

2014 : « Envers », Centre Culturel de Fonds Saint-Jacques, Sainte Marie, Martinique (décembre)

2012 : Galerie 16, Yverdon, Suisse (décembre)

2011 : « Résurrection », Galerie Rogue Studio, New-York, USA (octobre)

Contact : pascalemonnin@gmail.com ; 0632856837. Vous pouvez suivre l’artiste sur les réseaux sociaux : Instagram : @pascale_monnin – Facebook : Pascale Monnin – LinkedIn : Pascale Monnin.

Pour tout renseignement concernant les œuvres et l’artiste, s’adresser à l’accueil de l’exposition ou prendre contact directement avec l’artiste..

This year, Honfleur revealed a part of its history that is often overlooked: its active participation in the Atlantic slave trade. Indeed, on the eve of the French Revolution, Honfleur was France’s 5th largest slave port.

To shed light on this part of our history, the teams at the Eugène-Boudin Museum, along with those from the towns of Rouen and Le Havre, have carried out a remarkable amount of research and valorization of items held in museum collections. A major exhibition entitled « Esclavage, mémoires normandes » (Slavery, Norman memories) has been set up in all three towns, highlighting the fruits of their efforts. In Honfleur, the exhibition « D?une terre à l?autre » is on view until November 10.

This Saturday, July 8, a second exhibition, describing itself as the « contemporary counterpart » to the one presented at the Musée Boudin, will open at the Greniers à Sel. « La mer, un champ de sirènes » (The sea, a field of mermaids) features some one hundred pieces by Pascale Monnin. Mobiles, installations, sculptures, paintings? Pascale Monnin is a complete artist.

« The work of this Haitian-born artist evokes a country built on the roots of slavery and deportation. The mermaids that populate Pascale Monnin’s paintings are symbols of the fragility of our world. These mythological figures, like modern societies, offer seductive forms to better conceal the dangers of their song. Pascale Monnin evokes the fascination of emerging countries for idealized lands, too often reached at the cost of perilous crossings with often fatal outcomes. Pascale praises dreams, nomadism and freedom, but also the need to rethink our societies, impacted by galloping globalization and ecological distress

Caroline Thevenin, Deputy Mayor in charge of Culture

The artist will be present on July 8 and 9, July 22 and 23 and August 5 and 6.

Artist biography :

Pascale Monnin was born in Port-au-Prince in 1974. She grew up and studied in Geneva. This dual culture feeds a complex imagination that she expresses in a wide range of techniques: she paints, sculpts, engraves copper, creates mobiles and installations. Her cultural association, Passagers des Vents, was founded in 2010, and in 2012 she launched the artistic and literary magazine IntranQu’îllités.

Galerie Monnin in Port-au-Prince, founded in 1956, is a family affair. Pascale Monnin was artistic director of the Centre d’art in Port-au-Prince from 2014 to 2016. She has exhibited at the Grand Palais, Villa Médicis, Agnès B, Musée de l’OEA, Fowler Museum, Halle Saint-Pierre and other venues. She represented Haiti at the Dakar Biennale in 2018 and the Venice Biennale in 2011. She has lived and worked in France since 2018.

The Tropen Museum in Amsterdam has just bought one of her mobiles. The NSU Museum in Fort Lauderdale is currently showing two of her paintings, the Lowe Museum at the University of Miami has one of her mobiles in their permanent collection and she has pieces in the collections of the following Museums:

Musée du Panthéon National and Collection du Centre d’art en Haïti, Waterloo Museum and Museum of Ramapo College in the United States, Casa de las Americas in Cuba.

Solo exhibitions

2022: « Histoire d’O, Naissance et Renaissance », Galerie TCarmine, Geneva, Switzerland (December)

2022: « Une couronne tombe sur la ville », Angiens Church, Normandy, France (July)

2022: « Open Studio », Alice Yard, Port-of-Spain, Trinidad & Tobaggo (June)

2019: « Flash », FiveMyles Gallery, Brooklyn, New-York

2018: « S’il arrive que tu tombes », Galerie Monnin, Port-au-Prince (March)

2018: « La naissance du colibri », Berrie Center at Ramapo College, New-Jersey, USA (March)

2017: « La naissance du colibri », Waterloo center for the arts, USA (September)

2016: « Enfance et autres bazars » at Carrè Zèmès, Port-au-Prince (December)

2015: « L’ange Disco » at Canapé-Vert as part of Nuits Blanches, Port-au-Prince (December)

2014: « Envers », Centre Culturel de Fonds Saint-Jacques, Sainte Marie, Martinique (December)

2012: Galerie 16, Yverdon, Switzerland (December)

2011: « Resurrection », Rogue Studio Gallery, New-York, USA (October)

Contact: pascalemonnin@gmail.com ; 0632856837. You can follow the artist on social networks: Instagram : @pascale_monnin – Facebook : Pascale Monnin – LinkedIn : Pascale Monnin.

For further information about the works and the artist, please contact the exhibition reception desk or the artist directly.

Este año, Honfleur reveló una parte de su historia que a menudo se pasa por alto: su participación activa en la trata de esclavos en el Atlántico. De hecho, en vísperas de la Revolución Francesa, Honfleur era el 5º puerto francés en tráfico de esclavos.

Para arrojar luz sobre esta parte de nuestra historia, los equipos del Museo Eugène-Boudin, en colaboración con los de las ciudades de Ruán y El Havre, han llevado a cabo un notable trabajo de investigación y han expuesto objetos conservados en las colecciones de los museos. Una gran exposición titulada « Esclavage, mémoires normandes » (« Esclavitud, memorias normandas ») se ha instalado en las tres ciudades, poniendo de relieve los frutos de sus esfuerzos. En Honfleur, la exposición « D?une terre à l?autre » podrá verse hasta el 10 de noviembre.

Este sábado 8 de julio se inaugura en Greniers à Sel una segunda exposición, que se describe a sí misma como la « contrapartida contemporánea » de la presentada en el museo Boudin. « La mer, un ‘champ’ de sirènes » (El mar, un campo de sirenas) presenta un centenar de obras de Pascale Monnin. Móviles, instalaciones, esculturas, pinturas.. Pascale Monnin es una artista completa.

« La obra de esta artista de origen haitiano evoca un país construido sobre las raíces de la esclavitud y la deportación. Las sirenas que pueblan los cuadros de Pascale Monnin son símbolos de la fragilidad de nuestro mundo. Estas figuras mitológicas, al igual que las sociedades modernas, ofrecen formas seductoras para ocultar mejor los peligros de su canto. Pascale Monnin evoca la fascinación de los países emergentes por tierras idealizadas, alcanzadas con demasiada frecuencia a costa de peligrosas travesías con desenlaces a menudo fatales. Pascale elogia los sueños, el nomadismo y la libertad, pero también la necesidad de repensar nuestras sociedades, afectadas por la globalización galopante y el desamparo ecológico

Caroline Thevenin, Teniente de Alcalde responsable de Cultura

La artista estará presente los días 8 y 9 de julio, 22 y 23 de julio y 5 y 6 de agosto.

Biografía del artista :

Pascale Monnin nació en Puerto Príncipe en 1974. Creció y estudió en Ginebra. Esta doble cultura alimenta una imaginación compleja que utiliza en una amplia gama de medios: pinta, esculpe, graba cobre, crea móviles y realiza instalaciones. En 2010 creó su asociación cultural Passagers des Vents y en 2012 la revista artística y literaria IntranQu’îllités.

La Galerie Monnin de Puerto Príncipe, fundada en 1956, es un asunto de familia. Pascale Monnin fue directora artística del Centro de Arte de Puerto Príncipe de 2014 a 2016. Ha expuesto en el Grand Palais, Villa Médicis, Agnès B, el Museo de la OEA, el Museo Fowler, Halle Saint-Pierre y otros lugares. Representó a Haití en la Bienal de Dakar en 2018 y en la Bienal de Venecia en 2011. Vive y trabaja en Francia desde 2018.

El Tropen Museum de Ámsterdam acaba de comprar uno de sus móviles. El Museo NSU en Fort Lauderdale está mostrando actualmente dos de sus pinturas, el Museo Lowe en la Universidad de Miami tiene uno de sus móviles en su colección permanente y ella tiene piezas en las colecciones de los siguientes Museos:

Musée du Panthéon National y Collection du Centre d’art en Haïti, Waterloo Museum y Museum of Ramapo College en Estados Unidos, Casa de las Américas en Cuba.

Exposiciones individuales

2022: « Histoire d’O, Naissance et Renaissance », Galerie TCarmine, Ginebra, Suiza (diciembre)

2022: « Une couronne tombe sur la ville », Iglesia de Angiens, Normandía, Francia (julio)

2022: « Open Studio », Alice Yard, Puerto España, Trinidad y Tobago (junio)

2019: « Flash », FiveMyles Gallery, Brooklyn, Nueva York

2018: « S’il arrive que tu tombes », Galerie Monnin, Puerto Príncipe (marzo)

2018: « La naissance du colibri », en el Berrie Center del Ramapo College, Nueva-Jersey, EE.UU. (marzo)

2017: « El nacimiento del colibrí », en el Waterloo Center for the Arts, Estados Unidos (septiembre)

2016: « Enfance et autres bazars » en el Carrè Zèmès, Puerto Príncipe (diciembre)

2015: « L’ange Disco » en Canapé-Vert en el marco de las Nuits Blanches, Puerto Príncipe (diciembre)

2014: « Envers », Centre Culturel de Fonds Saint-Jacques, Sainte Marie, Martinica (diciembre)

2012: Galerie 16, Yverdon, Suiza (diciembre)

2011: « Resurrection », Rogue Studio Gallery, Nueva-York, Estados Unidos (octubre)

Contacto: pascalemonnin@gmail.com ; 0632856837. Puede seguir al artista en las redes sociales: Instagram : @pascale_monnin – Facebook: Pascale Monnin – LinkedIn: Pascale Monnin.

Para más información sobre las obras y la artista, póngase en contacto con la recepción de la exposición o directamente con la artista.

In diesem Jahr hat die Stadt Honfleur einen Teil ihrer Geschichte enthüllt, der oft verschwiegen wird: ihre aktive Beteiligung am atlantischen Handel, der auch Sklavenhandel genannt wird. Am Vorabend der Revolution war Honfleur nämlich der fünftgrößte Sklavenhafen Frankreichs.

Um den Schleier über diesem Teil unserer Geschichte zu lüften, haben die Teams des Musée Eugène-Boudin gemeinsam mit denen der Städte Rouen und Le Havre eine bemerkenswerte Forschungsarbeit geleistet und die in den Sammlungen der Museen befindlichen Stücke aufgewertet. In allen drei Städten wurde eine große Ausstellung mit dem Titel « Esclavage, mémoires normandes » (Sklaverei, normannische Erinnerungen) zusammengestellt, die die Früchte ihrer Bemühungen beleuchtet. In Honfleur ist die Ausstellung « D’une terre à l’autre » noch bis zum 10. November zu sehen.

Am Samstag, den 8. Juli, wird in den Greniers à Sel eine zweite Ausstellung eröffnet, die sich selbst als « zeitgenössisches Gegenstück » zu der im Musée Boudin gezeigten Ausstellung beschreibt. die Ausstellung « La mer, un « champ » de sirènes » (Das Meer, ein « Feld » von Sirenen) zeigt rund 100 Exponate von Pascale Monnin. Mobiles, Installationen, Skulpturen, Bilder? Pascale Monnin ist eine umfassende Künstlerin.

« Die Arbeit der Künstlerin, die ursprünglich aus Haiti stammt, erinnert an ein Land, das auf den Wurzeln der Sklaverei und der Deportation aufbaut. Die Meerjungfrauen, die Pascale Monnins Bilder bevölkern, sind Symbole für die Zerbrechlichkeit unserer Welt. Diese mythologischen Figuren bieten, wie die modernen Gesellschaften, verführerische Formen, um die Gefahren ihres Gesangs besser zu verbergen. Pascale Monnin beschreibt die Faszination der Schwellenländer für idealisierte Länder, die allzu oft nur durch gefährliche Überfahrten mit oft tödlichem Ausgang erreicht werden können. Pascale preist den Traum, das Nomadentum, die Freiheit, aber auch die notwendige Infragestellung unserer Gesellschaften, die von der rasanten Globalisierung und der ökologischen Notlage betroffen sind. »

Caroline Thevenin, stellvertretende Bürgermeisterin, zuständig für Kultur

Anwesenheit des Künstlers am 8. und 9. Juli, 22. und 23. Juli sowie am 5. und 6. August.

Biografie des Künstlers :

Pascale Monnin wurde 1974 in Port-au-Prince geboren. Sie wächst in Genf auf und studiert dort. Diese doppelte Kultur nährt eine komplexe Vorstellungswelt, die sie in zahlreichen Techniken abwandelt: Sie malt, bildhauert, graviert Kupfer, kreiert Mobiles und macht Installationen. Ihr Kulturverein, Passagers des Vents, entsteht 2010 und 2012 startet sie die Kunst- und Literaturzeitschrift IntranQu’îllités.

Die Galerie Monnin in Port-au-Prince wurde 1956 gegründet und ist eine Familienangelegenheit. Pascale Monnin war von 2014 bis 2016 künstlerische Leiterin des Kunstzentrums in Port-au-Prince. Sie hat unter anderem im Grand Palais, in der Villa Medici, bei Agnès B, im OAS-Museum, im Fowler Museum und in der Halle Saint-Pierre ausgestellt. Sie vertrat Haiti 2018 auf der Biennale von Dakar und 2011 auf der Biennale von Venedig. Seit 2018 lebt und arbeitet sie in Frankreich.

Das Tropen Museum in Amsterdam hat gerade eines ihrer Mobiles gekauft. Das NSU Museum in Fort Lauderdale zeigt derzeit zwei ihrer Bilder, das Lowe Museum der Universität von Miami hat eines ihrer Mobiles in ihrer ständigen Sammlung und sie hat Stücke in den Sammlungen der folgenden Museen:

Musée du Panthéon National und Collection du Centre d’art in Haiti, Waterloo Museum und Museum of Ramapo College in den USA, Casa de las Americas in Kuba.

Persönliche Ausstellungen

2022: « Histoire d’O, Naissance et Renaissance » (Geschichte der O, Geburt und Renaissance), Galerie TCarmine, Genf, Schweiz (Dezember)

2022: « Une couronne tombe sur la ville » (Eine Krone fällt auf die Stadt), Eglise d’Angiens, Normandie, Frankreich (Juli)

2022: « Open Studio », Alice Yard, Port-of-Spain, Trinidad & Tobaggo (Juni)

2019: « Flash », FiveMyles Gallery, Brooklyn, New York

2018: « S’il arrive que tu tombe » (Wenn du fällst), Galerie Monnin, Port-au-Prince (März)

2018: « Die Geburt des Kolibris », Berrie Center des Ramapo College, New-Jersey, USA (März)

2017: « Die Geburt des Kolibris », Waterloo center for the arts, USA (September)

2016: « Enfance et autres bazars » im Carrè Zèmès, Port-au-Prince (Dezember)

2015: « L’ange Disco » im Canapé-Vert im Rahmen der Nuits Blanches, Port-au-Prince (Dezember)

2014: « Envers », Centre Culturel de Fonds Saint-Jacques, Sainte Marie, Martinique (Dezember)

2012: Galerie 16, Yverdon, Schweiz (Dezember)

2011: « Resurrection », Galerie Rogue Studio, New-York, USA (Oktober)

Kontakt: pascalemonnin@gmail.com; 0632856837. Sie können der Künstlerin auf den sozialen Netzwerken folgen: Instagram : @pascale_monnin – Facebook: Pascale Monnin – LinkedIn: Pascale Monnin.

Für weitere Informationen über die Werke und die Künstlerin wenden Sie sich bitte an den Empfang der Ausstellung oder nehmen Sie direkt Kontakt mit der Künstlerin auf.

