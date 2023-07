Concert Black Smoke celebration Quai de la Retenue Le Tréport, 22 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Concert duo acoustic duo de Black Smoke Célébration autour d’un buffet (prix global 25€ par personne) dans notre Cave/Bar.

Réservation fortement recommandée..

2023-07-22 20:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Quai de la Retenue VHB – Vins Histoires de Bières

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Concert duo acoustic duo de Black Smoke Celebration with buffet (total cost 25? per person) in our Cave/Bar.

Reservations strongly recommended.

Concierto dúo acústico de Black Smoke Celebración con buffet (coste total 25? por persona) en nuestra Bodega/Bar.

Se recomienda encarecidamente reservar.

Akustisches Duo-Konzert von Black Smoke Feier mit Buffet (Gesamtpreis 25? pro Person) in unserem Weinkeller/Bar.

Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche