Festival du Bleu en Hiver : Adrien Chennebault Quai de la République Tulle, samedi 27 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27

JAZZ RITUEL.Un batteur, c’est souvent assis mais surtout très voyageur. Parfait paradoxe. Voyageur, Adrien Chennebault l’est assurément. Dans ses influences, Higelin, Dali et Elvin Jones ont marqué son parcours, dans ses inspirations aussi. C’est de celles-ci qu’est tissé Chamanes, solo loin d’être soliloquant. Cette perf’ percutante est l’œuvre d’un musicien passionné de langues et de langages qu’il va prendre à la source, au gré des rencontres. Rencontres démultipliées par cet instrument polyfacette qu’est un set de batterie. Mis sous la férule de l’improvisation et des musiques traditionnelles, augmenté de gongs et d’autres objets, le drumkit d’Adrien Chennebault s’étoffe aussi d’une pulsation intime et d’un imaginaire fascinant. La musique y trace des cartes et ses chemins, pose l’oreille au bord d’une transe douce, dans l’entrelacs de racines plongeant aux quatre coins du monde.

EUR.

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze