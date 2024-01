Festival du Bleu en Hiver : Maïys Maronne Quai de la République Tulle, samedi 27 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27

PIANO À COEUR

Amusant d’imaginer un solo comme un corps à corps, entre l’instrumentiste et son instrument. Jouer de la musique devient alors une manière de prendre le temps, un moyen de sortir de soi des paysages imaginaires. Le solo de Maïlys Maronne s’inscrit dans cette quête de langage personnel et d’exploration solitaire. La pianiste a la patience des contemplatifs, la précision des naturalistes, la curiosité des arpenteurs. Pas de hasard à l’avoir croisée sur ce festival l’an passé avec Sauvage de Fred Pouget, ni de l’avoir entendue aux côtés de Magic Malik. Dans cette formule intimiste, la voix côtoie le piano dans son plus simple appareil. La pianiste présente ses compositions, une partition organique, mouvante, avec la possibilité de mille incidents, de mille détournements. Multitude de suggestions pour une femme seule, face à son seul piano.

PIANO À COEUR

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



