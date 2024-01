Festival du Bleu en Hiver : Aquaserage Quai de la République Tulle, jeudi 25 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 21:00:00

fin : 2024-01-25

Partout, c’est l’incendie, le grand incendie. Tout s’embrase et Aquaserge joue les félins en sautant par-dessus les flammes. La fin de l’économie jette ses étincelles et le groupe de pop expérimentale danse sur les braises. Celles d’un monde scruté dans le rétroviseur. Un monde fortement modernisé mais amnésique de ses émotions premières. Dans ce poème symphonique et écologique, le présent percute le passé et de ce choc naissent des sonorités électriques et acoustiques. Du rock, du classique, de l’électronique, des archives sonores. Mélange habituel chez un collectif familier d’une musique où se croisent la poésie oulipo, le jazz libre, des cadavres exquis façon DADA, Duras, Walter Benjamin et Ennio Morricone. Aquaserge a été septet, octet, quatuor, trio. Aujourd’hui, face à son tigre intérieur, il se fait quintet incandescent. Pour franchir, avec une classe folle, les brasiers du monde

.

Quai de la République Théâtre L’Empreinte

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



