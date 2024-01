Théâtre L’Empreinte : Du bonheur de donner Quai de la République Tulle, jeudi 18 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18

Brecht, c’est la vie, le bonheur, l’humanité ! C’est Ariane Ascaride qui nous le souffle dans un spectacle éclatant de générosité, en duo avec l’accordéoniste, David Venitucci, défricheur de sonorités nouvelles et véritable deuxième voix du spectacle. Loin de l’image austère de l’homme de théâtre aux pièces engagées et tragiques (La mère courage et ses enfants, La résistible ascension d’Arturo Ui…), la comédienne de bagout, aux origines marseillaises et italiennes, dévoile une autre facette, plus lumineuse, du dramaturge. Se dessine alors un chemin de vie humble, porté par le souci de l’autre et la soif de justice, valeurs si intimement partagées par Ariane Ascaride, femme aux convictions intactes et au jeu rayonnant. Piochant dans les poèmes peu connus de Bertolt Brecht, s’appuyant sur les inventions vibrantes de l’accordéoniste, elle transmet avec force son lien à cet auteur.

Brecht, c’est la vie, le bonheur, l’humanité ! C’est Ariane Ascaride qui nous le souffle dans un spectacle éclatant de générosité, en duo avec l’accordéoniste, David Venitucci, défricheur de sonorités nouvelles et véritable deuxième voix du spectacle. Loin de l’image austère de l’homme de théâtre aux pièces engagées et tragiques (La mère courage et ses enfants, La résistible ascension d’Arturo Ui…), la comédienne de bagout, aux origines marseillaises et italiennes, dévoile une autre facette, plus lumineuse, du dramaturge. Se dessine alors un chemin de vie humble, porté par le souci de l’autre et la soif de justice, valeurs si intimement partagées par Ariane Ascaride, femme aux convictions intactes et au jeu rayonnant. Piochant dans les poèmes peu connus de Bertolt Brecht, s’appuyant sur les inventions vibrantes de l’accordéoniste, elle transmet avec force son lien à cet auteur.

.

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Corrèze Tourisme