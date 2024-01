Théâtre L’Empreinte : Les jambes à son cou Quai de la République Tulle, jeudi 11 janvier 2024.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 19:00:00

fin : 2024-01-11

Prenons au pied de la lettre les expressions quotidiennes impliquant le corps, lancées sans même plus y penser. L’inventaire est infini : partir du bon pied , garder la tête sur les épaules ou prendre les jambes à son cou . Le circassien Jean-Baptiste André, adepte du mélange entre les arts, et l’auteur Eddy Pallaro s’y aventurent dans un trio clownesque qui prend un malin plaisir à désarticuler mouvements et langage ! Les trois danseurs aux corps élastiques s’en donnent à cœur joie pour traduire ces mots avec leurs gestes, quitte à mimer, se contorsionner, tomber… les doigts dans le nez ! Les métaphores parlées deviennent situations concrètes, les corps aux habits colorés se morcellent, frisent les figures de l’impossible… Une réjouissante gymnastique physique et langagière qui met joyeusement la tête à l’envers .

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Corrèze Tourisme