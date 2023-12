Taverne du Sommelier : Réveillon 31 Décembre Quai de la République Tulle, 31 décembre 2023, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Menu du réveillon : Crème Dubarry – Trilogie de foie gras au torchon « Nature, aux écrevisses et à la truffe » – Cassolette de noix de St Jacques, crème de langoustines à la vanille – Duo de ris de veau et filet mignon de veau aux cèpes – Briede Meaux aux truffes et son mesclun aux noix – Omelette norvégienne au grand marnier, accompagnée de son verre du nouvel an : offert – Tarif : 60 € – Sur Réservation -.

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze