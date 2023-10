Théâtre L’Empreinte : Vivaldi, Les Quatres Saisons : une vie en concertos Quai de la République Tulle, 19 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

La passion du violon baroque lui est venue en écoutant en boucle Les Quatre Saisons de Vivaldi joué par la grande Amandine Beyer. Il n’est pas étonnant qu’aujourd’hui Théotime Langlois de Swarte, le violoniste trentenaire à la notoriété grandissante – double nomination aux Victoires de la Musique Classique 2022 – consacre un album entier au génie du compositeur italien et à son œuvre la plus célèbre ! En compagnie du Consort, formation orchestrale qu’il a cofondée avec le claveciniste Justin Taylor, il s’empare de cette vibrante ode à la nature que Vivaldi composa au début du XVIIIe siècle… sans se douter qu’elle deviendrait un tube absolu. De l’explosion printanière aux glaciations de l’hiver, l’emballement des cordes et la vivacité des couleurs succèdent aux calmes profonds. Le Consort glisse aussi des extraits d’autres concertos de Vivaldi, et ouvre par un air chanté de Monteverdi..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



His passion for the baroque violin came from listening to Vivaldi?s Four Seasons played over and over again by the great Amandine Beyer. So it’s hardly surprising that Théotime Langlois de Swarte, a violinist in his thirties with a growing reputation – twice nominated at the 2022 Victoires de la Musique Classique awards – should devote an entire album to the genius of the Italian composer and his most famous work! Accompanied by the Consort, an orchestral group he co-founded with harpsichordist Justin Taylor, he takes on this vibrant ode to nature composed by Vivaldi at the beginning of the 18th century? without suspecting that it would become an absolute hit. From springtime explosion to winter?s icy chill, the strings? frenzy and lively colors follow deep calms. The Consort also slips in excerpts from other Vivaldi concertos, and opens with a sung Monteverdi aria.

Su pasión por el violín barroco le viene de escuchar una y otra vez las Cuatro Estaciones de Vivaldi interpretadas por la gran Amandine Beyer. Por eso no es de extrañar que Théotime Langlois de Swarte, violinista treintañero con una reputación creciente -dos veces nominado en los premios Victoires de la Musique Classique de 2022-, dedique un álbum entero al genio del compositor italiano y a su obra más famosa Acompañado por el Consort, el grupo orquestal que cofundó con el clavecinista Justin Taylor, aborda esta vibrante oda a la naturaleza que Vivaldi compuso a principios del siglo XVIII… sin sospechar que se convertiría en un éxito absoluto. De la explosión de la primavera al frío glacial del invierno, el frenesí de las cuerdas y la vivacidad de los colores se suceden a las profundas calmas. El Consort introduce también fragmentos de otros conciertos de Vivaldi y abre con un aria cantada de Monteverdi.

Die Leidenschaft für die Barockgeige entdeckte er, als er Vivaldis Vier Jahreszeiten, gespielt von der großen Amandine Beyer, in Endlosschleife hörte. Es ist nicht verwunderlich, dass Théotime Langlois de Swarte, der 30-jährige Violinist mit steigendem Bekanntheitsgrad – zweifache Nominierung für den Victoires de la Musique Classique 2022 – heute ein ganzes Album dem Genie des italienischen Komponisten und seinem berühmtesten Werk widmet! Zusammen mit dem Consort, einer Orchesterformation, die er zusammen mit dem Cembalisten Justin Taylor gegründet hat, nimmt er sich dieser vibrierenden Ode an die Natur an, die Vivaldi Anfang des 18. Jahrhunderts komponierte, ohne zu ahnen, dass sie ein absoluter Hit werden würde. Von der Explosion des Frühlings bis zur Vereisung des Winters folgen auf tiefe Ruhe das Aufbrausen der Streicher und die Lebendigkeit der Farben. Das Consort lässt auch Auszüge aus anderen Vivaldi-Konzerten einfließen und eröffnet mit einer gesungenen Arie von Monteverdi.

Mise à jour le 2023-10-13 par Corrèze Tourisme