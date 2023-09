Théâtre L’Empreinte : Respire : Tribune Quai de la République Tulle, 7 octobre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Tribune #1 Le sport ou comment redéfinir les catégories du féminin et le masculin ? Avec Barbara Métais-Chastanier et Anne Saouter. Alors que la coupe du monde (masculine précisons-le, même si cela n’aura échappé à personne) de Rugby bat son plein en France et que le temps fort de saison « Respire » se donne pour thématique « Le sport », nous vous donnons rendez-vous avec Anne Saouter le 7 octobre à 14h30 à Tulle pour interroger les pratiques sportives des femmes et minorités de genre. Cette rencontre sera l’occasion d’interroger aussi bien la complexité d’un sport comme le rugby – dont la dimension homo-érotique est aussi lisible que sa virilité semble affichée – tout autant que les redéfinitions des catégories de masculin et féminin qui s’y opèrent. Et si on pensait le rugby au féminin ? Si les fabriques de la masculinité cédaient leur place à d’autres pratiques ..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Forum #1 Sport or how to redefine the categories of feminine and masculine? With Barbara Métais-Chastanier and Anne Saouter. With the Rugby World Cup in full swing in France (a men’s World Cup, of course!), and the theme of the « Respire » season highlight « Sport », we invite you to join Anne Saouter on October 7 at 2.30pm in Tulle to discuss the sporting practices of women and gender minorities. This meeting will provide an opportunity to examine the complexity of a sport like rugby – whose homoerotic dimension is as obvious as its virility seems obvious – as well as the redefinitions of the categories of masculine and feminine that take place within it. What if we thought of rugby in feminine terms? What if the fabrications of masculinity gave way to other practices?

Foro nº 1 El deporte o ¿cómo redefinir las categorías de lo femenino y lo masculino? Con Barbara Métais-Chastanier y Anne Saouter. Con la Copa del Mundo de Rugby en pleno apogeo en Francia (una Copa del Mundo masculina, cabe señalar, aunque esto no habrá escapado a la atención de nadie) y siendo el tema del plato fuerte de la temporada, « Respire », el « Deporte », le invitamos a reunirse con Anne Saouter el 7 de octubre a las 14.30 horas en Tulle para debatir sobre las prácticas deportivas de las mujeres y las minorías de género. El encuentro brindará la oportunidad de examinar la complejidad de un deporte como el rugby -cuya dimensión homoerótica es tan clara como evidente es su virilidad- y las redefiniciones de las categorías de lo masculino y lo femenino que tienen lugar en su seno. ¿Qué pasaría si pensáramos en el rugby en términos femeninos? ¿Y si las fabricaciones de la masculinidad dieran paso a otras prácticas?

Tribüne #1 Sport oder wie kann man die Kategorien von weiblich und männlich neu definieren? Mit Barbara Métais-Chastanier und Anne Saouter. Während die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich in vollem Gange ist und das Saisonhighlight « Respire » unter dem Motto « Sport » steht, treffen wir uns am 7. Oktober um 14:30 Uhr in Tulle mit Anne Saouter, um über die Sportpraktiken von Frauen und Geschlechterminderheiten zu diskutieren. Dieses Treffen wird die Gelegenheit bieten, sowohl die Komplexität eines Sports wie Rugby – dessen homoerotische Dimension ebenso lesbar ist wie seine Männlichkeit zur Schau gestellt scheint – als auch die Neudefinitionen der Kategorien von männlich und weiblich, die dort vorgenommen werden, zu hinterfragen. Was wäre, wenn wir Rugby weiblich denken würden? Wenn die Fabriken der Männlichkeit anderen Praktiken weichen würden.

