CONCERTS BARATHON Quai de la République, Rue de Rouyers, Place Chevert Verdun, 23 septembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

5 Concerts dans les bars du centre de Verdun ! Parcours musical, initiatique et sympathique.

21h : La Barge (Quai de la République),

22h : L’Estaminet (Rue de Rouyers),

23h : Le Club (Pl. Chevert),

24h : Le Terrier (Pl. Chevert)

1h : le Club (Pl.Chevert)

Le New Orleans Hot 6 lancera la soirée à La Barge avec un feu d’artifice musical : Blues, Ragtime, Jazz Hot, New-Orleans, Fox-Trot.

Dès 22h, retrouvez les rockeurs rémois de Kiplan à l’Estaminet. À 23h, direction le Club où vous attendra le rappeur Noto, rémois lui aussi. Puis rendez-vous au Terrier à 0h avec Kicks, figure de la scène Funk, House, nancéienne. Taaris clôturera la soirée au Club en alliant Hypnotic et Raw Techno comme procédé de rythme chamanique.

Entrée libre. Adultes

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

Quai de la République, Rue de Rouyers, Place Chevert

Verdun 55100 Meuse Grand Est



5 concerts in bars in the center of Verdun! A musical journey of initiation and fun.

9pm: La Barge (Quai de la République),

10pm: L’Estaminet (Rue de Rouyers),

11pm: Le Club (Pl. Chevert),

24h: Le Terrier (Pl. Chevert)

1h : le Club (Pl.Chevert)

The New Orleans Hot 6 will kick off the evening at La Barge with a musical fireworks display featuring Blues, Ragtime, Hot Jazz, New Orleans and Foxtrot.

From 10pm, join Reims rockers Kiplan at the Estaminet. At 11pm, head for the Club, where rapper Noto, also from Reims, will be waiting for you. Then, at 0 a.m., head to Le Terrier for Kicks, one of Nancy?s leading figures on the funk and house scene. Taaris closes the evening at the Club, combining Hypnotic and Raw Techno as a shamanic rhythmic process.

Free admission

¡5 conciertos en bares del centro de Verdún! Un viaje musical de iniciación y diversión.

21.00 h: La Barge (Quai de la République),

22.00 h: L’Estaminet (Rue de Rouyers),

23.00 h: Le Club (Pl. Chevert),

24 h: Le Terrier (Pl. Chevert)

1h: Le Club (Pl. Chevert)

Los New Orleans Hot 6 darán el pistoletazo de salida a la velada en La Barge con un espectáculo musical de fuegos artificiales de Blues, Ragtime, Hot Jazz, New Orleans y Foxtrot.

A partir de las 22:00, los rockeros de Reims, Kiplan, estarán en el Estaminet. A las 23:00, en el Club, el rapero Noto, también de Reims. A las 0.00 h, en Le Terrier, Kicks, figura del funk y el house de Nancy. Taaris cerrará la velada en el Club, combinando Hypnotic y Raw Techno para crear un ritmo chamánico.

Entrada gratuita

5 Konzerte in den Bars im Zentrum von Verdun! Musikalischer, initiatorischer und sympathischer Parcours.

21 Uhr: La Barge (Quai de la République),

22 Uhr: L’Estaminet (Rue de Rouyers),

23 Uhr: Le Club (Pl. Chevert),

24 Uhr: Le Terrier (Pl. Chevert)

1 Uhr: Le Club (Pl.Chevert)

Die New Orleans Hot 6 werden den Abend in La Barge mit einem musikalischen Feuerwerk einleiten: Blues, Ragtime, Jazz Hot, New-Orleans, Foxtrott.

Ab 22 Uhr können Sie sich im Estaminet mit den Rockern von Kiplan aus Reims treffen. Um 23 Uhr geht es in den Club, wo der ebenfalls aus Reims stammende Rapper Noto auf Sie wartet. Um 0 Uhr geht es im Terrier weiter mit Kicks, einer Figur der Funk- und House-Szene aus Nancy. Taaris wird den Abend im Club beenden, indem er Hypnotic und Raw Techno als schamanisches Rhythmusverfahren verbindet.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-20 par OT GRAND VERDUN